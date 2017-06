Milan, Galliani: "Deulofeu? Nuova offerta all'Everton". E Koeman scarica il giocatore

Milan-Deulofeu, nuova puntata. "Abbiamo fatto una nuova offerta all’Everton - rivela l'a.d. rossonero Adriano Galliani -: prestito oneroso con diritto di riscatto. Abbiamo fatto un passo in avanti, speriamo che la nostra nuova proposta venga accettata. Ho inviato poco fa una mail con questa ultima e definitiva offerta. Ora attendiamo la risposta dell’Everton”.



Si va al rilancio, dunque, con l'ok dei cinesi. Dal prestito gratuito a quello oneroso, l'offerta è di 500 mila euro, ma senza l'obbligo di riscatto chiesto dai Toffees. Certo, il club inglese non può pretendere più di tanto, visto che Ronald Koeman, il tecnico, ha già scaricato l'attaccante: "Ho parlato con Geri della sua situazione e se lui troverà una soluzione per giocare con maggior continuità, allora può andare. Ma la decisione finale spetta alla dirigenza del club che deve dire di sì o di no ad eventuali accordi. Al momento non ci sono accordi definitivi per Deulofeu. Non ha avuto un grande minutaggio, ma nella nostra squadra c'è molta concorrenza e io devo guardare cos'è meglio per il club e dopo per i giocatori. Geri può trovare lo spazio che cerca altrove"