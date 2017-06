Milan, Galliani: "Deulofeu? L'Everton pretende l'obbligo di riscatto..."

Mani legate. Adriano Galliani è un ministro senza portafoglio, non solo per le spese correnti, ma anche quelle future. Così il mercato del Milan resta fermo. L'unico obiettivo concreto era ed è Gerard Deulofeu, attaccante dell'Everton, ma l'a.d. non può raggiungerlo: "Questo affare non si sta né complicando né semplificando - ha spiegato a Casa Milan -. Le posizioni sono molto semplici: noi proponiamo un prestito secco o un prestito con diritto di riscatto, loro chiedono un prestito con obbligo. A causa degli impegni contrattuali non possiamo fare questo tipo di operazioni. Partire per la Spagna? Son pronto a tutto, ma l'unica cosa alla quale non sono pronto è a un prestito con obbligo". Cosa impedisce a Galliani di fare questo tipo di operazioni? Semplice, il futuro ancora incerto del Milan che in attesa del closing resta nelle mani di Berlusconi, ma tra un mese potrebbe cambiare proprietario.