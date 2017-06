Milan, Galliani: "31 anni non si cancellano in un minuto..."

L'occasione era la cena di squadra offerta da Vincenzo Montella, ma per Adriano Galliani si è trattato quasi di un commiato visto che il closing è dietro l'angolo: "Il presidente Berlusconi è sereno ma sono stati 31 anni emozionanti, non si cancellano in un minuto..." ha detto l'ad rossonero intercettato da Premium Sport. Galliani ha anche parlato del futuro della panchina milanista: "Montella sta facendo molto bene, e lo farà a prescindere da qualunque sarà la società".



Chiarimenti anche sulla situazione di Keisuke Honda dopo erano rimbalzate voci di un possibile addio del giapponese verso la Mls: "Non so chi abbia messo in giro questa notizia ma Honda non si muove assolutamente prima della fine del campionato. E' una decisione condivisa con i futuri proprietari cinesi, comunicata al giocatore e avallata anche da Montella. Si sta allenando bene, siamo contenti di lui". Infine, su Carlos Bacca, che recentemente era stato avvicinato al mercato cinese: "Sarà un'arma in più per tentare la qualificazione all'Europa".