Milan, G. Rodriguez strizza l'occhio. L'agente: "Pronti a parlarne"

Dopo gli anni trascorsi insieme a Firenze, Gonzalo Rodriguez potrebbe ritrovare Vincenzo Montella anche al Milan. L’agente del difensore della Fiorentina Raul Iglesias è arrivato in Italia per discutere del futuro del suo assistito e ne ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com: “Io sono venuto in Italia pronto a trovare un accordo con la Fiorentina - ha spiegato l'agente dell'argentino - Non chiedevamo la luna, ma solo le stesse condizioni economiche attuali. Gonzalo ha sempre messo al centro della sua carriera il club viola, ma a queste condizioni non rinnoviamo. Dalla società sono arrivati elogi per il suo rendimento, per i suoi gol. Corvino, però, ci ha proposto un anno in più al 25% in meno dell’ingaggio attuale. Sono tornato in Argentina, se dovesse rimanere questa la proposta non rinnoveremo il contratto”.

“La scorsa estate - ha proseguito Raul Iglesias - non ci sono stati contatti con il club rossonero, ma da febbraio potremmo parlare con loro se si dimostreranno interessati. La Fiorentina resta al primo posto per Gonzalo, lui è molto riconoscente e si è sempre trovato benissimo con i viola e a Firenze. Per questo motivo la scorsa estate non abbiamo voluto ascoltare nessuno, aspetteremo qualche mese e poi saremo liberi di parlare con tutti. Montella sarà un fattore? Chiaramente penso che a lui farebbe piacere tornare a lavorare con Montella e lo stesso per il tecnico. Insieme si sono tolti delle belle soddisfazioni. Però ripeto che non abbiamo avuto contatti con loro. Abbiamo ricevuto quattro richieste ma tra queste, a oggi, non c’è il Milan. Di chi sono? Posso solo dire che sono due squadre europee e due argentine. Fino a febbraio la Fiorentina ha l’esclusiva poi saremo liberi di accordarci con altri club”.