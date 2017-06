Milan forte su Dzeko, l'agente: "Non mi sento di smentire..."

Il Milan prepara l'assalto a Edin Dzeko. Sarebbe diventato il centravanti della Roma il primo obiettivo per l'attacco della dirigenza rossonera su impulso di Vincenzo Montella che apprezza il modo di giocare dell'attaccante bosniaco e lo ritiene ideale per i suoi schemi. Per convincere i giallorossi a cedere la punta (contratto fino al 2020) servono almeno 35 milioni di euro. In tal senso i dirigenti del club di via Aldo Rossi potrebbero peròcontare su un consistente tesoretto da 50 milioni di euro derivante dalle cessioni di De Sciglio (conteso da Juventus e Napoli, partirebbe per 10-12 milioni di euro), Niang (che dovrebbe essere riscattato dal Watford per 18 milioni di uero) e Bacca (20 milioni di euro).



L'ozpione Roma per il colombiano non è da escludere visto l'arrivo di Monchi nella capitale. Dzeko farebbe il percorso inverso, non è fantamercato soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Silvano Martina, agente dell'ex Manchester City a Romanews.eu: “Non mi sento di smentire le voci, ma queste sono domande che dovete fare alla Roma. Io non posso aggiungere altro".