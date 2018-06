Milan, Filippo Galli svela: "Contattato Falcao"

Mentre in casa Milan si attendono le sanzioni della Uefa e gli sviluppi societari, i rossoneri iniziano anche a pianificare la prossima stagione e sognano di mettere sotto contratto Radamel Falcao, che resta in cima alla lista dei desideri del mercato del club rossonero. “Ho letto e sentito dell’interesse del Milan, è un onore che un club così mi segua” aveva dichiarato, dal ritiro colombiano di Milanello, l'attaccante del Monaco, per cui comunque la trattativa sarà tutt'altro che semplice.

Già, trattativa, perché il Milan ha già avviato i contatti con il club monegasco e con l'entourage del giocatore e la conferma arriva da Filippo Galli, responsabile del settore giovanile dei rossoneri fino al primo luglio: “Falcao è un grande finalizzatore - ha detto l'ex difensore a Premium Sport - un giocatore di esperienza. Credo che la società lo abbia già contattato e che possa essere l’uomo giusto per Gattuso”, sono state le sue parole.

“Seguo il calcio italiano, la Serie A è il campionato più difficile e so che i rossoneri sono la seconda società in Europa per Champions League vinte – aveva dichiarato l'attaccante classe ’86, a segno ieri sera contro la Polonia - Al momento sono sotto contratto con il Monaco e penso solo al Monaco e alla Nazionale, però è chiaro che mi piacciono sia l’Italia, sia il calcio italiano”. Lo stipendio del Tigre, però, è fuori portata per il calcio italiano (10 milioni l'anno) e se vorrà davvero vestirsi di rossonero dovrà accettare di ridursi l'ingaggio non di poco.