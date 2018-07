Milan fermo sul mercato: il Torino gli soffia Zaza?

Il Milan rischia di vedere sfumare l'obiettivo Simone Zaza alla luce di quanto detto ieri dal ds Massimiliano Mirabelli che ha spiegato come al momento i rossoneri non possano prendere in considerazione alcun acquisto ("Non sappiamo quante risorse abbiamo a disposizione, il mercato dovrà essere a costo zero").



Così, come riferisce Tuttosport, il Torino sarebbe pronto ad approfittare delle difficoltà societarie del club di via Aldo Rossi (impossibilitato come detto a chiudere operazioni in entrata senza prima aver effettuato alcune cessioni che lo stallo ai vertici però rallenterebbe).



Nello specifico i granata sarebbero intenzionati a 'sacrificare' Adem Ljajic e Mbaye Niang per poi provare a chiudere per l'attaccnate del Valencia con la formula del prestito con obbligo di riscatto per 20 milioni. L'ex Juventus sarebbe perfetto nel 3-5-2 pensato da Walter Mazzarri e giocherebbe accanto ad Andrea Belotti (altro giocatore a lungo seguito dal Milan).