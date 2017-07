Milan, Fassone: "Ibra solo rumors, per Diego Costa chiedono tanto"

Marco Fassone conferma che il mercato del Milan, dopo i dieci colpi, ha subìto un volontario momento di pausa: "Girano tanti nomi, tutti bravi giocatori ma ora vediamo come andrà la squadra nelle prossime partite e poi vedremo se e dove intervenire". L'ad rossonero a Premium non nasconde che c'è nel mirino una prima punta: "Diego Costa ottimo giocatore ma è del Chelsea e mi è parso di capire che se lo vogliano far pagare bene. Kalinic seconda scelta? Non c'è una gerarchia e comunque sono giocatori di altre squadre per cui non ne parliamo".



Su Renato Sanches: "Abbiamo parlato un paio di volte con il Bayern Monaco ma fanno richieste che per ora non possiamo accontentare". Niang, invece, potrebbe restare: "Non abbiamo giocatori sul mercato, lui di sicuro sta facendo bene, piace a Montella e mi risulta che abbia voglia di rimanere". Infine, nessuna conferma su un possibile ritorno di Ibrahimovic: "Solo rumors, niente di più".