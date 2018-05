Milan, Fassone annuncia un mercato low cost: "Due-tre innesti"

I fischi di San Siro prima della sfida con la Fiorentina sono l'ultima goccia, il rapporto tra Gigio Donnarumma e il Milan sembra definitivamente compromesso e in estate il portiere classe 1999 partirà. Dalla società rossonera continuano a ripetere che Donnarumma è un patrimonio del club e del calcio italiano, ma intanto aprono ad una sua eventuale cessione "a cifre congrue" e sondano il Liverpool.

Con Buffon sempre più vicino al Psg, infatti, i Reds sono la squadra più interessata al talento azzurro e avrebbero già incontrato in almeno due occasioni il suo procuratore, Mino Raiola. In via Aldo Rossi vorrebbero 70 milioni di euro, ma gli inglesi non avrebbero nessuna intenzione di sborsare quella cifra, soprattutto dopo le ultime incertezze di Gigio: in Inghilterra si scrive che Klopp potrebbe decidere di inserire una contropartita tecnica (e pagare 40 milioni), oppure addirittura di inserire anche Suso nell'affare (lo spagnolo ha detto che tornerebbe volentieri) e versare ai rossoneri 70/80 milioni.

Soldi che certamente farebbero molto comodo ai rossoneri, che per stessa ammissione dell'ad Marco Fassone, saranno costretti dalla Uefa ad un mercato opposto rispetto a quello faraonico di 12 mesi fa: "I paletti del FFP sono più restrittivi, quindi sarà un mercato mirato e selettivo - ha detto a Radio Anch'io su Radio Uno - Meno roboante, ma con innesti giusti per rinforzarci dove c'è necessità. Non cambieremo mezza squadra, ma spero che senza fare follie, con due-tre innesti, l'anno prossimo si possa essere più competitivi".

Arrivati a parametro zero Reina e Strinic, i rossoneri hanno messo nel mirino anche Fellaini e Biraghi, ma per i colpi in grado di cambiare la squadra servono fondi e quindi sacrifici: "Con Donnarumma c'è un discorso aperto da tanto tempo - fa pretattica Fassone - speriamo che alla fine decida di rimanere. È il futuro del calcio italiano, poi nel mercato si sa che ci sono tante strade che si possono percorrere. L'importante è che ci siano offerte congrue e che il giocatore sia d'accordo, a quel punto il Milan non si opporrebbe. Ad oggi per lui e Suso non sono arrivate offerte".