Milan, ecco perchè De Sciglio ha deciso di andarsene

Lunedì, il giorno dopo l'aggressione e gli insulti a San Siro, Mattia De Sciglio ha sfogato la rabbia facendo qualche round di kick boxing con il padre Luca, un esperto, nello studio milanese del suo preparatore Stefano Tirelli. Per la cronaca, l'assalitore del Meazza era stato atterrato proprio da due colpi ricevuti dal padre del difensore milanista.

Difensore che è soprattutto deluso dall'atteggiamento di Montella per la sostituzione e non ha condiviso le spiegazioni che gli ha dato l'allenatore, secondo il quale, la sostituzione di un capitano in un momento negativo di un match com'era capitato in passato a Montolivo, vuol rappresentare la massima assunzione di responsabilità all’interno della squadra.

De Sciglio non dimentica quelle tre volte che per la causa è andato in campo con una caviglia in disordine quando avrebbe potuto risparmiarsi. La delusione nei confronti del Milan per non aver fatto nessun comunicato in sua difesa dopo l'aggressione è altrettanto alta. La sintesi è che in attesa di incontrare la società con i suoi agenti, De Sciglio sta decidendo di lasciare il Milan.

Inspiegabile, però, il basso profilo usato dai suoi agenti, che sembra quasi disinteresse. La società non gli ha mai proposto di rinnovare il contratto, per questo la Juve, specie se resterà Allegri, tornerà ad offrire 10 milioni ai rossoneri. Intanto il Napoli, dopo averlo cercato in passato, è tornato a farsi sotto, mentre all'estero anche il Bayern di Ancelotti e il Liverpool tengono d'occhio la situazione.

Capitolo attacco: Niang ha convinto i dirigenti del Watford e con ogni probabilità verrà riscattato. Una buona notizia per i rossoneri, che dalla cessione del francese intascheranno circa 18 milioni di euro utili per andare alla caccia di un grande attaccante (che però non sarà Morata, sempre più vicino al Manchester United).

Paolo Bargiggia