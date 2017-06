Milan, ecco il piano per il rinnovo di Donnarumma

Il nuovo Milan non vuole perdere la faccia e la credibilità sul rinnovo di Donnarumma, per questo ha fatto sapere all'agente del giocatore che, se non ci sarà rinnovo, è pronto a scegliere la linea dura che prevede anche di far finire il giocatore in tribuna nella prossima stagione fino alla scadenza del contratto.



In pratica il club non vuole vendere adesso per nessuna cifra il suo portiere e tanto meno farsi imporre la cessione. Abilmente, Raiola gioca molto sui tempi e sulla validità del progetto tencico per l'eventuale prolungamento, ma in realtà contano molto le cifre del rinnovo. Attualmente Donnarumma guadagna un milione di euro, non poco per un neo diciottenne. Il Milan, per ragioni economiche, non può spingersi oltre i 3 e mezzo a stagione bonus compresi. L'agente ne chiede almeno quattro e mezzo facendosi forte della gran cassa mediatica.



Ma quanti club in questo momento sono veramente su Donnarumma? Non il Real, perché sta puntando De Gea (che però lo United non vuole vendere) con in alternativa Courtois che vorrebbe tornare in Spagna. La Juventus per ragioni politiche e di rispetto tra club si è defilata, pronta ad intervenire solo nel caso in cui il Milan aprisse alla cessione.



La novità, la chiave che dovrebbe sbloccare la situazione e che è allo studio, è invece la seguente: rinnovo di Donnarumma in stile Pogba ultimo atto bianconero. Ovvero, prolungamento a cifre ragionevoli ma grande utilità per Raiola in caso di eventuale cessione in futuro: in estate l'agente incassò una percentuale di 27 milioni dalla Juve. Adesso le norme federali vietano le percentuali agli agenti, ma si può comunque trovare una soluzione.

Paolo Bargiggia