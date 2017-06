Milan, è Niang la chiave per arrivare a Biglia

Il Milan che verrà fa shopping a Bergamo. Mirabelli continua la campagna per la prossima stagione e i prossimi affari da chiudere sono a quaranta chilometri a est di Milano. Una vera e propria volata, visto che è periodo di giro d'Italia, per due crack dell'Atalanta. Franck Kessie, nome ormai noto e ben evidenziato nell'agenda del nuovo diesse rossonero, è prossimo alla chiusura. Pronti 28 milioni più bonus. E il Milan sta pianficando anche un altro affare, quello che vedrebbe Andrea Conti sulle fasce degli schemi di Montella. Il costo del cartellino si aggira sui 20 milioni. E c'è margine per portare a casa un altro tassello importante per il nuovo Milan.

Capitolo Lazio. Con Lotito non è mai facile trattare ed è risaputo da anni quando bisogna sedersi al tavolo delle trattative. Ecco perché l'affare Lucas Biglia richiede comunque tempo e pazienza. 20 milioni è quanto chiede Lotito, che però non riesce a stabilire un dialogo per il rinnovo del capitano. Mirabelli sembra orientato a limare il costo del cartellino provando a mettere nell'affare anche Niang, al rientro dall'esperienza con Watford e non riscattato dalla squadra londinese. Per Keita Balde, altro obiettivo sensibile localizzato alla Lazio, la trattativa è ramificata su più fronti. Il Milan monitora gli sviluppi. L'Atletico Madrid, interassato al ritorno in terra spagnola dell'attaccante, è vincolato al fair play finanziario e dunque non può muoversi più di tanto. La Juve invece naviga a vista.

Citata la Spagna, dopo aver chiuso per Musacchio due giorni fa, i giornali di Madrid in edicola questa mattina mettono Morata in prima pagina. Marca ribadisce le cifre già espresse in questi giorni da Premium, vale a dire una trattativa da 60 milioni che decollerà dopo la finale di Cardiff. Il matrimonio e la volontà di voler tornare in Italia a vivere sono piste ben tracciata, Morata al Milan per il prossimo anno è un affare concreto.

Marcello Piazzano