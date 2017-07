Milan, è arrivato Conti: "Contentissimo"

Aveva spinto tanto per diventare un giocatore del Milan, esponendosi con dichiarazioni pubbliche in prima persona e tramite il suo agente, ora finalmente può abbracciare i colori rossoneri: Andrea Conti è atterrato a Milano intorno alle 16:30 e si è subito diretto a Milanello per i primi test atletici (venerdì mattina previste le visite mediche).



L'ormai ex terzino dell'Atalanta - pagato 24 milioni di euro più il cartellino di Pessina - ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: "Sono contentissimo, non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Sarà molto emozionante, sono state ore molto intense ma ora sono molto contento".