Milan, dopo Kalinic Conti: "Niente vacanze per firmare"

Sei acquisti, il rinnovo di Donnarumma e tanti soldi da spendere: il Milan è tornato ad essere una piazza appetibile per i migliori giocatori in circolazione. A dimostrazione di quanto affermato sono arrivate oggi prima le dichiarazioni di Kalinic e poi anche quelle di Andrea Conti, che pur di formalizzare il suo passaggio dall'Atalanta ai rossoneri sarebbe disposto anche a non andare in vacanza.

"Per me il Milan sarebbe un sogno e spero di poter vestire la maglia rossonera nella prossima stagione - confessa il difensore all'arrivo agli Sportitalia Awards - Non so quando si chiuderà, non dipende da me, ma per firmare sono disposto anche a non andare in vacanza" (E infatti il biglietto che aveva in tasca per Ibiza, con partenza fissata per oggi, è stato già buttato, ndr).

Conti ammicca e il d.s. milanista Mirabelli apprezza: "È un ottimo prospetto italiano, speriamo di prenderlo e di farlo diventare un grande giocatore". L'agente del giocatore, Giuffredi, è ancora più deciso. "È solo questione di tempo, domani o dopodomani può essere il giorno giusto per chiudere".

Fassone: "Non è vero che non parlo con Raiola"

Fassone ha parlato a Sportitalia della trattativa per il rinnovo di Donnarumma: "La situazione si ricomporrà rapidamente, è già durata troppo tempo. Si risolverà, non so se sono ottimista o no, è meglio basarsi solo sulla realtà". Poi una mano tesa verso Mino Raiola: "Ho sentito che non parlo più con lui, ma non è assolutamente vero. Ci parlo e il rapporto è ottimo". A proposito di portieri, il Milan ha praticamente chiuso per il prestito di Plizzari, classe 2000, alla Ternana.

Suso: "Felice al Milan"

La fumata bianca per il rinnovo di Suso con il Milan non è ancora arrivata, ma lo spagnolo al momento non ha alcuna intenzione di lasciare i rossoneri: "Sono molto felice al Milan, rimarrò qua di sicuro. Ambizioni? Siamo tornati in Europa e stanno facendo una grande squadra, con i giocatori bravi è più facile vincere. L'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso".