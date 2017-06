Milan, dopo il closing partirà l'assalto a Benzema

Dopo la conferma arrivata per bocca di Berlusconi, stavolta l'ora del closing in casa Milan sembra davvero vicina e Fassone e Mirabelli stanno già iniziando a programmare il prossimo mercato estivo. Una volta completata la cessione della società, i due dirigenti incontreranno Vincenzo Montella per pianificare il prossimo futuro, sia in chiave rinnovi (le priorità sono Donnarumma, Suso e De Sciglio), sia in chiave acquisti.

La volontà dei rossoneri, secondo quanto riportato da Tuttosport, è quella di regalare ai tifosi un numero 9 coi fiocchi. Il sogno Aubameyang del Borussia Dortmund sembra inarrivabile, sia per la valutazione del suo cartellino (circa 100 milioni), sia per la concorrenza che troverebbe il Milan se tentasse un assalto e allora il mirino si è spostato su Karim Benzema.

Il francese del Real la prossima estate dovrebbe lasciare la Casa Blanca dopo 8 anni, a Madrid hanno intenzione di valorizzare il talento di Morata e tenteranno il grande colpo Aubameyang e così il nome di Benzema potrebbe essere quello perfetto per presentarsi ai nuovi tifosi: la sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni e l'ingaggio è di circa 8 milioni a stagione. Cifre che devono essere spese se si vuole tornare in alto.

Per quanto riguarda il capitolo difesa, problemi per Kolasinac. Sul bosniaco è forte l'interesse dell'Everton, che sarebbe pronto ad offrirgli un contratto da 160.000 sterline a settimana. C'è sempre fiducia invece riguardo l'arrivo dal Villarreal di Mateo Musacchio.