Milan-Donnarumma, rinnovo folle? "Raiola ha chiesto 5 milioni all'anno"

Il 18° compleanno di Gigio Donnarumma si avvicina: il 25 febbraio il portiere del Milan diventerà maggiorenne e da quel giorno in poi il tormentone sul rinnovo del contratto si farà sempre più incandescente. Ma a un mese dalla data fatidica, è probabile che il numero uno rossonero si stia già preparando a organizzare una festa indimenticabile: secondo il Sun il suo agente Mino Raiola avrebbe già chiesto al Milan un rinnovo di 4 anni per circa 5 milioni a stagione.



La cifra indicata sul tabloid inglese è 165 mila sterline a settimana: oltre Manica gli ingaggi vengono discussi sempre al lordo, così, trasformando le sterline in euro ed eliminando circa il 50% di tasse, arriviamo a una somma tra i 4,5 e i 5 milioni a stagione. Una follia per un 18enne? Non secondo il nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia: su Donnarumma, del resto, ci sono i più grandi club d'Europa e dopo le voci sull'interessamento del Real Madrid, ora anche il Manchester United, dove Raiola ha già portato Ibrahimovic e Pogba, sembra in prima fila per il giovanissimo portiere del Milan.