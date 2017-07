Milan, Donnarumma rinnova: 6 milioni per 5 anni

Gianluigi Donnarumma sarà ancora il portiere titolare del Milan. La società rossonera e Mino Raiola hanno trovato un accordo sulla base di un quinquennale, fino al 2022, a sei milioni di euro a stagione: manca solo la firma.



Nel contratto sarà inserita anche la clausola rescissoria tanto voluta dall'entourage del giocatore: sarà di 100 milioni di euro in caso di qualificazione della squadra in Champions League e di 50 milioni in caso di mancato arrivo nelle prime quattro di serie A.



Un affare di famiglia, visto che il secondo di Gigio sarà il fratello Antonio che guadagnerà un milione di euro a stagione. Donnarumma ha quindi scelto nuovamente il Milan dopo aver rifiutato una faraonica offerta del Paris Saint Germain, disposto a pagarlo 14 milioni di euro all'anno per i prossimi cinque anni.



Si avvia a concludersi con il lieto fine uno dei tormentoni di mercato dell'ultimo mese: prima la rottura del 15 giugno con la conferenza stampa di Fassone, i dollari finti lanciati durante l'Europeo Under 21 del 18, la conferenza di Raiola il giorno dopo, l'hackeraggio dell'account Instagram poco più di una settimana fa e ora il nuovo accordo.