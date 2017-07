Milan-Donnarumma, quasi tutto pronto per il rinnovo

I due grandi colpi di questa settimana sono già pronti: Andrea Conti e Gigio Donnarumma. Sul primo siamo in dirittura d'arrivo: l'unica difficoltà, in realtà, ce l'ha l'Atalanta, che non ha ancora trovato il sostituto del terzino destro, ma ha ormai chiuso col Milan sulla base di 24 milioni. Sul secondo idem: Gigio ha comunicato all'agente la volontà di restare in rossonero, ora tocca a Raiola concludere il lavoro.



Sono attesi riavvicinamenti tra stasera e i prossimi giorni, non necessariamente con Donnarumma presente: mercoledì il portiere ha gli esami di maturità da privatista a Vigevano, al momento non ci sono in agenda incontri, ma il Milan aspetta la telefonata di Raiola. La proposta rossonera sarà la stessa: 5 milioni all'anno per 5 stagioni. Il Psg sarebbe pronto a offrire quasi il doppio, Fassone e Mirabelli potranno venire incontro a Raiola abbassando la clausola rescissoria tra i 40 e i 50 milioni, magari fissandola solo per l'estero.



Chiusi questi due capitoli, il Milan tirerà una riga sul mercato, ma non lo chiuderà. Servono gli ultimi due colpi, che arriveranno la partenza per la Cina: Fassone ha fatto intendere che il budget è ancora consistente, ma vuole capire se per il regista (Biglia o Badelj?) e la punta (Kalinic o il sogno Belotti?) che servono per completare la rosa, potrà puntare a top player o a giocatori di livello medio-alto.