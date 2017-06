Milan, Donnarumma prende tempo sul rinnovo: "Vedremo"

"Vedremo, vedremo". Gigio Donnarumma va di fretta solo per raggiungere Coverciano. Sul proprio futuro, intercettato alla stazione Santa Maria di Novella a Firenze, non si sbilancia.



Come ricostruito da Paolo Bargiggia, nel braccio di ferro tra il Milan e Mino Raiola intorno al futuro di Gigio Donnarumma, per ora l'inerzia è quasi tutta in favore del portiere dopo l'incontro di giovedì mattina a Montecarlo. Il Milan è uscito allo scoperto rendendo pubblica, seppur in maniera informale, la superproposta per il rinnovo: 4 milioni netti a stagione più bonus per 5 anni.



Per un diciottenne e per il tetto salariale del club, uno sforzo enorme. Il ds Mirabelli si aspettava che il giocatore e il suo agente lo abbracciassero per la riconoscenza e trovassero l'accordo. Invece, hanno preso ancora tempo irritando ulteriormente il Milan cinese.



Da non dimenticare che venerdi scorso, alla presentazione di Gattuso, Fassone fece filtrare la minaccia della tribuna in caso di mancato rinnovo del contratto. Dopo Montecarlo adesso siamo arrivati agli ultimatum. Difficile che il dentro o fuori sia cosa da 48 ore ma il clima è quello.



Una cessione senza rinnovo però non conviene a nessuno: Donnarumma vale parecchio ma costerebbe certamente di di più tra uno-due anni con contratto rinnovato. Il motivo del contendere è proprio quello: Raiola vuole guadagnarci il più possibile come ha fatto con Pogba. Allo studio c'è la riceca dell'escamotage per trovare una soluzione in questo senso con il Milan, pronto anche ad una conferenza stampa per illustrare la criticità del momento e portare tifosi e opinione pubblica dalla propria parte.