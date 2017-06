Milan, Donnarumma non rinnova: "Decisione definitiva"

Gianluigi Donnarumma non rinnoverà il contratto con il Milan. Lo ha spiegato Marco Fassone dopo l'incontro con Raiola in una breve conferenza stampa: "Ho preferito parlare a voce piuttosto che fare un comunicato vista la rilevanza del caso - le parole dell'ad rossonero -. Raiola mi ha comunicato la scelta di non rinnovare, decisione definitiva presa dal giocatore. Una decina di giorni fa Mirabelli gli aveva sottoposto una proposta importante, anche più di quella uscita su giornali, tv e siti. Il giocatore ha fatto una valutazione personale decidendo di concludere il rapporto con il Milan il 30 giugno 2018. Noi confidavamo fosse un pilastro del Milan del futuro, ora rivedremo le nostre valutazioni di tipo tecnico. La decisione ci amareggia ma il Milan va avanti".

La dirigenza rossonera (presente anche il ds Mirabelli) aveva accolto Raiola a Casa Milan intorno alle 16:30, poi la riunione durata una quarantina di minuti e infine la fumata nera. E ora? Il futuro è tutto da decifrare ma, per la proprietà cinese, Donnarumma rimane incedibile e arriverà a fine contratto.



Il Milan offriva a Donnarumma un quinquennale da quasi 5 milioni a stagione e si era anche parlato della possibilità di inserire nella trattativa una clausola rescissoria che si sarebbe attivata nel caso in cui i rossoneri non si fossero qualificati per la Champions League 2018/19 (si parla di una cifra tra i 50 e i 60 milioni).