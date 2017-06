Milan-Donnarumma, nessuna clausola: "O noi o Raiola"

Nessuna clausola: Donnarumma deve scegliere. O il Milan o Mino Raiola. Questa posizione forte emerge dall'ambiente Milan che non vuole perdere ancora energie in questa delicata fase di mercato dopo la mega-offerta sottoposta al giovane portiere rossonero. Se clausole ci saranno, sempre secondo le indiscrezioni, saranno a favore del Milan che non vuole certo puntare su un portiere legato a vincoli o condizioni di nessun genere soprattutto dopo lo sforzo economico per tenerlo.



"Voglio rimanere al Milan", avrebbe esclamato lui durante l'incontro di giovedì. Dunque il club di via Aldo Rossi, che non ha dato un ultimatum, ora attende una risposta immediata dopo il lungo weekend forte anche dell'appoggio del mondo Milan che ha apprezzato gli sforzi e in generale le strategie dei nuovi dirigenti rossoneri gli sforzi per tenere quello che dovrebbe rappresentare uno dei campioni sul quale partire per costruire un grande Milan, pronto anche a chiudere, secondo gli ultmi rumors, anche ogni fuuro rapporto con il potente agente italo olandese.



In diirittura d'arrivo, intanto, la trattativa con Ricardo Rodriguez che doverbbe diventare giocatore del Milan all'inizio della prossima settimana, mentre il Milan punta sempre su Morata come punta centrale anche se rimane una pista impervia, ma vengono monitorate con attenzione altri attaccanti. Le alternative sono state gia individuate.

Carlo Pellegatti