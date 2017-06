Milan, Donnarumma: la famiglia spinge per un riavvicinamento

L'intervista rilasciata dal cognato di Gigio Donnarumma a Il Mattino ha l'aria di essere tutt'altro che un episodio isolato. Dalla famiglia del portiere arrivano segnali di distensione sempre più forti: il modo in cui è stata gestita la vicenda, del resto, finora non ha fatto bene al giocatore, turbato dagli episodi degli ultimi giorni e dagli insulti ricevuti per il mancato rinnovo col Milan.



Così la pace non è più un'eventualità remota e non richiederà, come pretenderebbero i tifosi, il divorzio da Raiola: anzi, potrebbe essere proprio un nuovo incontro tra l'agente e i dirigenti del Milan la prossima settimana ad avviare il processo di riavvicinamento in termini più concreti. La volontà della famiglia è proprio questa: sono riconoscenti sia al club che l'ha lanciato che al procuratore, così sperano che insieme percorrano la stessa strada, quella che vede Donnarumma con la maglia rossonera.