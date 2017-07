Milan-Donnarumma, incontro con Raiola per il rinnovo

È il momento della verità: Gigio Donnarumma sta per dire sì al Milan. Si è tenuto, infatti, un vertice tra Marco Fassone, l'amministratore delegato rossonero, e Mino Raiola, l'agente del portiere, per discutere del rinnovo: dopo le diatribe delle settimane precedenti, le due parti si sono avvicinate e il giocatore dovrebbe accettare l'ultima proposta del club con un contratto di 5 anni da 6 milioni netti a stagione, una clausola di rescissione di 100 milioni in caso di qualificazione in Champions e di 50 senza la partecipazione alla massima competizione europea. Nelle prossime ore il possibile annuncio.