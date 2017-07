Milan-Donnarumma fino al 2021 con clausola a 75 milioni

È arrivato il momento della verità: Gigio Donnarumma firmerà il rinnovo col Milan al rientro dalla vacanze. Il vertice all'hotel Radisson a Milano, tra Marco Fassone, l'amministratore delegato rossonero, l'agente Mino Raiola, e i genitori del portiere Alfonso e Marinella, ha avuto esito positivo e prodotto qualche novità rispetto al passato.



Dopo le diatribe delle settimane precedenti, le due parti si sono avvicinate: l'agente ha accettato l'ultima proposta del club con un contratto da 6 milioni netti a stagione, ma l'accordo sarà valido fino al 2021, per i prossimi 4 anni, uno in meno rispetto al previsto. Cambia anche la clausola di rescissione: ce ne sarà una sola fissata a 75 milioni valida anche per l'Italia e non più due, una 100 milioni in caso di qualificazione in Champions e di 50 senza la partecipazione alla massima competizione europea.



Inoltre andavano risolti anche gli ultimi dettagli relativi soprattutto alle commissioni di Raiola: stando a quanto filtra dall'hotel Radisson, dove Mino ed Enzo Raiola sono rimasti fino alle 20.30 circa, l'agente ha accettato le condizioni volute dal Milan che, come spiegato in conferenza da Mirabelli, non voleva "piegarsi" ai diktat del procuratore.