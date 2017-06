Milan, Donnarumma davanti a tre opzioni

Giovedì - salvo ulteriori slittamenti ma il giocatore vorrebbe partire per gli Europei Under 21 con la situazione chiara e lo stesso Milan ha fretta - sarà il giorno del dentro o fuori per Gianluigi Donnarumma, che ha davanti tre possibili soluzioni.



Quella più dolorosa prevede la cessione immediata anche se le tre squadre potenzialmente interessate sono ben lontane dal presentare offerte, almeno al Milan: il Real Madrid (contattato da Raiola) sarebbe pronto a offrire 5 milioni a stagione al giocatore, ma non ha presentato richieste al Milan, il Psg non è gradito al giocatore e la Juventus si è tuffata su Szczesny. Donnarumma potrebbe anche restare rossonero senza rinnovo ma, secondo indiscrezioni, Montella avrebbe qualche remora a schierare un portiere in scadenza di contratto a fine anno e un anno da panchinaro non sembra una grande prospettiva per un 18enne.



Infine, l'agognato rinnovo. In questo caso potrebbero esserci scossoni nel rapporto tra Donnarumma e Raiola: dopo una telenovela del genere, l'ipotesi di un divorzio tra i due non sarebbe da scartare. In tutti e tre i casi, una decisione sofferta come testimonia il tira e molla di queste settimane.