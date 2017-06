Milan, Donnarumma: altro che sereno, è l'ora della firma

È meglio metterla al fuoco al più presto la faccenda. Perché se la Spagna ringrazia, e i tifosi comunque non perdono l’occasione per un bel selfie-ricordo, basta guardarlo bene in faccia per capire che la situazione, adesso, sembra proprio sfuggita di mano. Ecco: serviva, la sua manona, su quelle 3 sberle tirate da Saul. Il secondo gol, in particolare, Donnarumma doveva evitarlo. Per un motivo molto semplice: poteva farlo. E d’altronde, nel corso dell’anno, l’aveva dimostrato tante volte con la maglia del Milan, come ci ricordano le prodezze su Khedira e Memushaj a San Siro.



Ora è finita anche l’avventura in Under 21, e a nulla è servita la vicinanza di papà Alfredo: 6 gol incassati in 4 partite. Al netto di tutto (il mancato rinnovo, i sorrisi forzati, gli hacker sui social, Raiola, Fassone e compagnia) Gigio, questo Europeo, se lo aspettava completamente diverso. "Voglio dimostrare che sono sereno, sto pensando solo alla partita di domani - aveva detto prima della semifinale con la Spagna - mi dispiace del putiferio attorno a me, ma sono tranquillo, al mio futuro si penserà dopo la Nazionale".



Già: quel momento è arrivato. Finalmente, verrebbe da dire. E basta ripercorrere al volo i suoi ultimi 3 mesi, per capire che in fondo dovevamo aspettarci un’estate difficile. Questi errori, in serie, non sono casuali. Perché è da un po’ di tempo che Donnarumma è tutto tranne che sereno. Per tornare a esserlo, però, basta poco. Una firma e via. Torna il sorriso.

Fabio Manfreda