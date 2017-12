Milan, Donnarumma a gennaio resta. Mentre Calhanoglu e Kalinic...

L'impressione è che, nonostante il grande caos che ruota attorno a Donnarumma, Gigio difficilmente cambierà maglia a gennaio. Il Milan - come ribadito più volte dal ds Mirabelli - non ha intenzione di venderlo e, di fronte a questa presa di posizione, Raiola potrebbe ricorrere solo alle armi legali intentando una causa presso il collegio arbitrale, senza però avere troppe certezze sulle tempistiche.



Insomma tutto lascia pensare che, nonostante il clima ostile nei confronti del baby portiere rossonero, la questione verrà traslata al prossimo giugno, quando peraltro l'assenza dall'Italia ai mondiali russi permetterà di entrare nella questione con un diverso approccio, sicuramente più approfondito e davanti almeno a offerte da 60-70 milioni di euro.



Chi resterà di sicuro è Davide Calabria, che ha rinnovato fino al 2022 come annunciato da Fassone durante la festa delle gi. Ma a gennaio è possibile che qualcosa si possa muovere: Calhanoglu ha ormai poco tempo per dimostrare il suo reale valore e se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 24 milioni di euro investiti, il Milan potrebbe anche valutare di cederlo. Stesso discorso per Kalinic, anche se sul croato c'è sempre il rischio che il ricco mercato cinese possa irromepre con un'offerta faraonica come lo scorso gennaio.



E attenzione anche alla situazione di Aubameyang ormai sempre più prossimo a lasciare Dortmund, soprattutto dopo il declassamento del Borussia dalla Champions all'Europa League. Resta il problema dell'ingaggio, ma se ci fossero le condizioni giusto non è da escludere un ritorno sul centravanti franco-gabonese.