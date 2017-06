Milan, Diego Lopez all'Espanyol: clausola di 50 milioni

È tutto scritto nel comunicato ufficiale diramato in mattinata dall'Espanyol: nessuna voce da confermare, solo una verità da certificare. Diego Lopez, riscattato dal Milan, ha firmato fino al 2020 per il club catalano che ha fissato una clausola rescissoria di 50 milioni. Lo scriviamo anche in lettere, in modo da evitare equivoci: cinquanta milioni di euro. Chi vuole il portiere che a novembre compirà 36 anni dovrà sborsare questa cifra. In Spagna è la prassi, ma sembra comunque una cifra folle.



Diego Lopez ha ringraziato club e tifosi "per una stagione fantastica": arrivato al Milan a parametro zero dal Real Madrid come "uno dei migliori portieri al mondo" (parola di Galliani) non ha certo deluso, ma nella scorsa stagione è stato sorpassato da Donnarumma e ha dovuto cambiare aria. In prestito all'Espanyol è arrivato ad agosto e ha giocato sempre titolare, saltando una sola partita per infortunio: i rossoneri hanno risparmiato solo i soldi del suo ingaggio, perché per il riscatto i catalani non hanno dovuto pagare nulla.