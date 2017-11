Milan, devi avere ancora 3 milioni per Ricardo Oliveira

Ricardo Oliveira è noto ai tifosi del Milan perché nel 2006 si presentò a San Siro segnando il 2-0 alla Lazio con la maglia numero 7, quella appena lasciata da Shevchenko. Poi, però, smise quasi completamente di far gol e a fine anno se ne andò. Oggi Oliveira, dopo tanto peregrinare, si diverte e segna ancora con il Santos, nel Brasileirao, a 37 anni e il suo nome è tornato alla ribalta da queste parti perché - secondo quanto riporta Milan News - è segnato nel bilancio semestrale che sarà approvato dall'assemblea dei soci tra un paio di settimane.



Il punto è questo: il Milan diede Oliveira in prestito al Saragozza nell'estate 2007 e in quella successiva fu ceduto agli spagnoli a titolo definitivo per 10 milioni, ma da quanto emerge dall'ultimo bilancio, non fu mai versata l'intera somma dovuta. Il Milan, infatti, vanta ancora un credito di 3 milioni e questa voce è stata inserita nel fondo svalutazione crediti verso enti. Cosa vuol dire? Che il club potrebbe non riscuotere mai la cifra che gli spetta, semplicemente perché il Saragozza, attualmente in Seconda Divisione e sull'orlo del fallimento da tempo, non ha quei soldi.