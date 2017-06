Milan-Deulofeu, fumata grigia: l'Everton dice no al prestito

Montella dovrà avere un po' di pazienza: quasi certamente gli eventuali rinforzi per il Milan non arriveranno subito, a partire da Gerard Deulofeu, l'attaccante dell'Everton classe 1994. Al momento, infatti, i Toffees hanno detto no al prestito: due estati fa hanno pagato 6 milioni per il giocatore cresciuto nella cantera del Barcellona e gli inglesi intendono fare cassa con una cessione a titolo definitivo. Il contratto di Deulofeu, del resto, scade nel 2018 e l'Everton ha tutto l'interesse di affrettare i tempi se vuole ricavare una plusvalenza. D'altro canto, com'è noto, il Milan non può effettuare acquisti con esborso di denaro ed è per questo che Galliani, avendo anche l'ok dei cinesi, non mollerà la presa e proverà a convincere i Toffees a cedere in prestito un calciatore sempre più ai margini (anche oggi è finito in tribuna contro il Southampton, non gioca da inizio dicembre). I rossoneri hanno il vantaggio di aver già trovato l'accordo con l'entourage del calciatore, ma resta l'ultimo ostacolo da superare. Magari replicando la formula Pasalic, arrivato in prestito dal Chelsea quest'estate: più gioca, meno costerà al Milan che però restituirà ai Blues un giocatore valorizzato.