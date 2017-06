Milan-Deulofeu, c'è l'annuncio ufficiale: giocherà con la Juve?

La corsa contro il tempo per vestire il prima possibile la maglia del Milan è iniziata con una levataccia lunedì mattina, intorno alle 8.15, quando Gerarde Deulofeu ha svolte le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano. I rossoneri vorrebbero averlo a disposizione già mercoledì contro la Juventus in Coppa Italia, anche se difficilmente andrà in campo dal primo minuto come capitò, qualche anno fa, a Van Bommel ed Emanuelson, schierati subito contro la Sampdoria dall'allora tecnico rossonero Massimiliano Allegri.



Le visite mediche di Deulofeu sono terminate all'ora di pranzo, intorno alle 13.20, poi il giocatore si è recato a Casa Milan per la firma del contratto e a quel punto si è recato anche a Milanello per allenarsi già con la squadra. L'ufficialità, annunciata attraverso il profilo Twitter del Milan (che questa volta non rimuoverà il post), è arrivata a metà pomeriggio: l'esterno spagnolo vestirà la maglia numero 7.

IL TWEET DEL MILAN

DEULOFEU: "IL MILAN E' LA PIU' GRANDE SQUADRA IN ITALIA"

Il nuovo acquisto ha parlato ai microfoni di Milan Tv: "Il Milan è una squadra storica, ha vinto 7 Champions, ha avuto tanti giocatori fortissimi, tanti Palloni d’Oro. È la più grande squadra italiana e in tutto il mondo la conoscono. Sono molto contento di essere qui, spero di aiutare i miei compagni. Il numero 7 mi piace molto e l’ho avuto anche Nazionale. Qui al Milan era libero e così l’ho scelto subito e spero mi aiuti a segnare e a vincere le partite".