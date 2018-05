Milan, Depay e Fellaini direbbero sì anche senza Europa

In attesa del parere Uefa dopo la bocciatura del settlement agreement, il calciomercato del Milan ha avuto una battuta di arresto ma non si è fermato visto che, sanzione o non sanzione, Europa League o meno, c'è una nuova stagione da preparare.



In questo senso l'eventualità che i rossoneri rimangano fuori dalle coppe non sarebbe un problema per due obiettivi di lungo corso: Memphis Depay e Marouane Fellaini direbbero sì in ogni caso, come riporta La Gazzetta dello Sport. In ogni caso sono due colpi difficili, vediamo perché.



Nel caso dell'esterno francese, esterno offensivo di esperienza internazionale nonostante i soli 24 anni e con la giusta dose di gol nei piedi, la richiesta del Lione è giudicata molto alta, troppo: ci vorrebbero 40 milioni di euro per portarlo via, dieci in più di quelli pagati un anno fa per strapparlo al Manchester United. Fellaini è ancora formalmente un giocatore dei Red Devils ma in scadenza di contratto: grande risparmio sul cartellino, inevitabile ricarico sull'ingaggio chiesto, vicino ai 10 milioni di euro.