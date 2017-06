Milan, definiti i primi tre affari e si pensa a Morata

Milan già a -64. Il club di via Aldo Rossi è il più attivo in un mercato non ancora aperto. Il vantaggio di continuare con Montella permette a Fassone e Mirabelli di muoversi anche perché in totale sintonia con le idee dell'allenatore. I -64 sono figli degli acquisti non ancora ufficializzati di Musacchio dal Villarreal per 18 milioni, Ricardo Rodriguez dal Wolfsburg per 18 piu bonus e Kessié dall'Atalanta per 28 milioni.



Prossimi obiettivi il centrocampista centrale e il centravanti ma per la punta i dirigenti rossoneri si muoveranno solo dopo la finale di Champions per capire le intenzioni di Morata, incontrato recentemente a Madrid. Poi per completare la rosa sono necessari ancora un difensore di fascia e un altro centrocampista, magari Conti dell'Atalanta e Pellegrini e Duncan del Sassuolo.



É intenzione dei plenipotenziari milanisti rientrare dei primi milioni spesi con le cessioni di Bacca, ma non sono ancora pervenute offerte da almeno 20 milioni, di Niang (18 milioni dal Watford che pare intenzionato a riscattarlo) e di De Sciglio, forse a Bergamo alla sua ultima presenza con la maglia rossonera a causa dell'infortunio che lo costringe allo stop nelle utime due giornate.



Non è escluso nei prossimi giorni il primo incontro con tra Raiola e Fassone-Mirabelli per l'affare Donnarumma che, ribadiamo, il Milan non cederà mai per ripinguare le casse.

Carlo Pellegatti