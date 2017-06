Milan, De Sciglio ha le valigie pronte: Allegri lo aspetta alla Juve

Il sesto scudetto consecutivo che si avvicina, la finale di Coppa Italia e quella di Champions League da centrare, ma alla Juventus si lavora già pensando alla prossima stagione. Beppe Marotta e Fabio Paratici vogliono mettere a disposizione di Allegri una rosa ancora più competitiva e sono molto attenti alle richieste del loro tecnico, che come si sa apprezza molto Mattia De Sciglio.

Secondo quanto scrive Tuttosport, nel mirino bianconero ci sarebbe proprio il duttile terzino rossonero, che Allegri ha avuto con sé ai tempi del Milan e che aveva provato a strappare ai rossoneri già la scorsa estate. Al termine della finale di Coppa Italia in molti intercettarono un presunto labiale di Allegri che diceva al giocatore 'Dai che tra poco ti porto a Torino', ma la situazione societaria del Diavolo non consentì di poter portare avanti particolari discorsi.

Adesso, dopo l'insediamento di Li Yonghong, la trattativa è invece possibile. I rapporti tra il club di Via Aldo Rossi e De Sciglio, che in questi giorni si aspettava un segnale della società relativamente al rinnovo, al momento sarebbero un po' freddini. Sempre secondo Tuttosport il terzino avrebbe addirittura già comunicato l'intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2018, costringendo così la società rossonera a fare cassa per evitare di perderlo a zero. Marotta cercherà di approfittare della situazione, l'offerta dovrebbe essere vicina ai 10 milioni.