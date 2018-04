Milan-Cutrone, rinnovo a un milione più bonus fino al 2023

La firma di Patrick Cutrone sta per arrivare. L'ultimo incontro tra il d.s. del Milan, Massimiliano Mirabelli, e gli agenti Giovanni Branchini e Donato Orgnoni ha portato quasi alla fumata bianca: l'accordo dovrebbe partire dall'1 luglio e il giocatore sottoscriverà il nuovo accordo quinquennale legandosi ai rossoneri fino al 2023.



Cutrone avrà un consistente aumento dell'attuale ingaggio e andrà a guadagnare un milione a stagione più bonus. L'annuncio verrà dato dopo Torino-Milan, un po' come è stato fatto con Gattuso che firmò dopo il derby infrasettimanale, oppure all'inizio della prossima settimana.



Per il giocatore, a secco dal 18 marzo, quando andò a segno contro il Chievo, sarà un importantissimo attestato di stima che potrebbe rilanciarlo in vista del finale di stagione: nell'ultima partita contro il Napoli Gattuso lo ha lasciato in panchina 90 minuti. Non accadeva dall'1-1 con l'Udinese.