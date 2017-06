Milan, Conti e Kalinic subito. E torna di moda il Papu Gomez

Fassone l'aveva promesso a Montella e l'aveva dichiarato pubblicamente: entro il 3 luglio voleva una squadra completa. O quasi. Ecco perché il Milan è l'unico club ad aver già ufficializzato ben quattro acquisti ed ecco perchè, a breve, arriveranno molto probabilmente altri colpi, forse non già definitivi questa settimana, ma con la volontà di portare le trattative vicinissime alla chiusura.



La prima è relativa all'acquisto di Andrea Conti dall'Atalanta: l'unico ostacolo da superare è la volontà di Gasperini di trattenere il terzino a Bergamo, ma l'accordo tra il giocatore e la società e quello tra i due club fanno pensare che presto l'esterno vestirà la maglia rossonera. Sabato, invece, Mirabelli vedrà Corvino per strappare uno sconto per Kalinic: la Fiorentina ha fissato a 50 milioni il prezzo del croato, il Milan proverà a trattare facendo leva sulla voglia del giocatore di cambiare aria.



A Montella servono anche un regista e un attaccante esterno: nel primo caso è Biglia la prima scelta, ma la richiesta di Lotito (25 milioni per un 31enne) è ritenuta troppo elevata, così si valuta l'arrivo in prestito di Krychowiak dal Psg, anche se ha caratteristiche diverse (giocatore più fisico e meno tecnico).



Anche Keita al momento sembra un'operazione complicata nonostante il rapporto non idilliaco tra la Lazio e la Juve: così con l'agente Riso si è parlato di nuovo del Papu Gomez, che Montella avrebbe voluto a Milanello già a gennaio, come confessato dallo stesso argentino. Il ritorno di fiamma, essendo un amore mai consumato, non sarà certo visto come una minestra riscaldata. Ma l'Atalanta non lo lascerà partire così facilmente.