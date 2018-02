Milan, con Strinic arriva anche Belotti

Il primo passo verso il futuro è già stato fatto. Il Milan guarda avanti e mette a segno un colpo di mercato. Ivan Strinic, terzino sinistro della Sampdoria e della nazionale croata, è pronto a vestire la maglia rossonera la prossima stagione. Manca l’ufficialità, ma l’affare è certo. Strinic, classe 87, arrivato in Italia 3 anni fa al Napoli, ha l’esperienza giusta per il Milan e soprattutto può essere l’alternativa a Ricardo Rodriguez.

È il primo colpo a parametro zero della nuova gestione Mirabelli-Fassone, ma questo è solo l’inizio per il Milan del futuro. La dirigenza rossonera infatti continua a muoversi: il reparto da migliorare è sicuramente l’attacco, dove sembra fondamentale trovare un centravanti che permetta di finalizzare il gioco che sta esprimendo la squadra targata Gattuso. Il nome è sempre lo stesso: Andrea Belotti.

Cairo in estate non aveva ceduto alle lusinghe di mercato, ma lo scenario che si aprirà a giugno è ben diverso: la quotazione del Gallo è precipitata, la mancata partecipazione dell'Italia al Mondiale costringerà il presidente granata a più miti pretese. Insomma, Belotti, che per alro è notoriamente un tifoso rossonero, potrebbe essere la soluzione perfetta per un reparto scottato dal bassissimo rendimento di Kalinic e Silva, costati quasi 60 milioni in due. La dirigenza rossonera dovrà però prima respingere le offerte dei top club europei per Donnarumma e Suso per poter dare continuità al progetto di Gattuso.