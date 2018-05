Milan, con la Fiorentina l'ultima di Suso in rossonero?

Milan-Fiorentina sarà decisiva per la squadra di Gattuso per cercare di centrare la qualificazione diretta alla prossima Europa League, ma potrebbe anche essere l'ultima partita in rossonero per Donnarumma, in rotta con l'ambiente e destinato a partire, Kalinic, che è stato pagato 25 milioni ma ha reso nettamente al di sotto delle aspettative, e soprattutto per Suso.

L'esterno spagnolo è stato uno dei migliori della stagione del Milan, ma sul suo capo pende il pericolo di una clausola rescissoria che per le cifre che circolano oggi sul mercato sembra davvero a prezzo di saldo: 38 milioni di euro. Il contratto di Suso coi rossoneri scade nel 2022 (rinnovato lo scorso settembre), ma se un club vorrà prendere lo spagnolo non dovrà trattare con il Milan, basterà pagare il prezzo della clausola.

Ne scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, secondo cui dopo la fine del campionato sarebbe in programma un incontro tra il procuratore di Suso, Alessandro Lucci, e il Milan per fare il punto della situazione. Suso, si legge sulla rosea, si trova molto bene a Milano, ma è molto ambizioso e piace a diverse top squadre come Atletico Madrid, Tottenham, Liverpool e anche Napoli. Tutte squadre che faranno la prossima Champions League...