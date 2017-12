Milan, Chelsea e Manchester City su Bonucci

Antonio Conte è scatenato e determinato a fare shopping Natalizio in Italia. Il Chelsea, secondo indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, sarebbe pronto a investire 100 milioni di sterline, 113 milioni di euro su due grandi obiettivi di squadre italiane: 65 milioni offerti alla Juve per Alex Sandro e 48 da girare al Milan per Bonucci.



Un doppio colpo sensazionale per cercare di rinforzarsi, soprattuto in difesa dove sembra ormai certa la partenza di David Luiz. Attenzione però perchè se sullo juventino il pericolo è reale, non ci sono - al momento - conferme sul centrale intenzionato per ora a rispettare l'impegno con il Milan. Ovvio che a Londra, ma anche a Manchester sponda City si siano accese le spie perchè l'avvio flop dei rossoneri sembra aprire a spiragli per arrivare al capitano milanista: vedremo.



Ciciretti è sempre più vicino al Napoli visto che si sta per liberare subito un posto nella rosa di Sarri: per il sacrificio di Inglese il Chievo potrebbe ottenere il prestito di Giaccherini con il centrocampista del Benevento che attende l'ok tra i due club campani per un indennizzo in favore del Benevento.



Verdi e Chiesa, sempre in ottica Npaoli, sembrano piste sempre più tortuose per gennaio. Il Bologna continua il muro sul talento rossoblù - sul quale si registra anche l'inserimento della Roma - mentre sul viola ci sono le parole di Andrea Della Valle: "Mi auguro di trattenerlo con noi almeno qualche anno". Non proprio una blindatura ma quanto basta per evitare nel breve mal di pancia invernali. Infine l'Inter: il giovane difensore centrale Bastoni, in prestito all'Atalanta, è atteso ad Appiano già i primi giorni di gennaio.