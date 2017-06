Milan, cessione di Luiz Adriano vicina: accordo con lo Spartak Mosca

La trattativa per il passaggio di Luiz Adriano allo Spartak Mosca procede spedita: il Milan ha già trovato l'accordo e firmato il contratto con il club russo, che ora attende le visite mediche dell'attaccante brasiliano per ufficializzare il nuovo acquisto.



Un ultimo passaggio che sembra scontato pur ricordando quello che è successo proprio con Luiz Adriano poco meno di un anno fa, quando saltò il trasferimento allo Jiangsu Suning con il giocatore già sbarcato in Cina. Ma questa volta lo scenario sembra diverso perché il brasiliano, visti i suoi trascorsi allo Shakhtar Donetsk in Ucraina (dove ha giocato per nove stagioni), conosce da vicino la realtà russa e ci metterà meno tempo ad adattarsi alla Prem'Er Liga dove lo Spartak è primo in classifica.



Luiz Adriano saluterà il Milan dopo una stagione e mezza, con il magro bottino di 6 gol in 34 presenze ma consentirà al club rossonero di risparmiare 25 milioni lordi visto che era sotto contratto fino al 2020 con uno stipendio di circa 5 milioni di euro.