Milan, Ceballos nel mirino?

Il Milan, dopo aver chiuso per Reina e Strinic, avrebbe messo gli occhi su Dani Ceballos. Secondo rumors provenienti da Madrid i rossoneri sarebbero fortemente interessati al 21enne che non sta trovando molto spazio al Real (appena 9 presenze in Liga e 4 in Champions League). Il club di via Aldo Rossi per il momento non conferma.



I blancos avevano acquistato il centrocampista la scorsa estate dal Real Betis per 16,5 milioni di euro, valore che sarebbe intatto nonostante l'annatadeludente nelle fila dei campioni d'Europa. L'Under 21 spagnolo può anche giocare come trequartista: potrebbe essere questo nel caso l'indizio di un cambio di modulo (e del sacrificio di Suso) da parte di Gattuso nella prossima stagione.



Ma siamo ancora nel campo delle ipotesi: il Diavolo è impegnato nella rincorsa Champions il cui esito influenzerà inevitabilmente e pesantemente le scelte sul mercato estivo.