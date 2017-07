Milan-Calhanoglu, è fatta: lunedì le visite mediche

Ufficializzato Borini e in attesa di chiudere per Conti con l'Atalanta, l'accoppiata Fassone-Mirabelli ha praticamente portato a termine il sesto colpo di questo mercato scoppiettante del Milan. Domenica Hakan Calhanoglu sarà a Milano: il trequartista turco (con passaporto tedesco) classe '94 può giocare dietro le punte o come esterno offensivo ed è un grande specialista dei calci piazzati. Un elemento che mancava nella rosa a disposizione di Montella.



Da giorni rossoneri e Bayer Leverkusen lavorano per chiudere l'affare: il Milan ha alzato l'offerta a 21 milioni di euro fissi più bonus convincendo così i tedeschi che sono scesi dalla richiesta iniziale di 30 milioni. I due club si confronteranno anche nel weekend, l'accordo può diventare realtà già lunedì, quando Calhanoglu sosterrà le visite mediche.