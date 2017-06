Milan, Calhanoglu a un passo: si chiude per 20 mln più bonus

Hakan Calhanoglu sempre più vicino al Milan. Il club di via Aldo Rossi punta deciso sul trequartista turco: l'accordo con il giocatore c'è già e presto, addirittura in serata, potrebbe arrivare anche quello con il Bayer Leverkusen.



Fassone e Mirabelli hanno offerto 15 milioni di euro più bonus mentre la richiesta iniziale della società tedesca era di 30. Probabile che l'Intesa venga raggiunta sulla base di 20 milioni più bonus.



Il blitz vincente dei dirigenti rossoneri, che hanno lavorato sottotraccia fino a ieri, è dunque a un passo: si tratterebbe del quinto acquisto dopo Musacchio, Ricardo Rodriguez, Kessié e André Silva, tutti arrivati nel mese di giugno. Per Montella un ulteriore elemento importante: con Calhanoglu il Diavolo potrà giocare con il 4-3-1-2 o con il 4-2-3-1.