Milan, Caceres fa le visite mediche: se le supera sarà tesserato

L'emergenza in difesa prolunga il mercato del Milan. Adriano Galliani ha chiamato in fretta Martin Caceres, ex Juve, e domani l'uruguaiano sosterrà le visite mediche: per lui è probabilmente l'ultima possibilità di trovare squadra dopo le vicissitudini di quest'inverno, per i rossoneri è forse l'unica chance di far fronte alla lunga lista di infortunati tra i terzini. De Sciglio si è fermato un mese, Antonelli ha avuto un problema muscolare in allenamento e probabilmente dovrà restare a riposo anche lui, Calabria ha avuto una ricaduta, così in quel reparto sono rimasti solo Abate e il fin qui poco utilizzato Vangioni.



Il problema, per Montella e per il Milan, è capire in quali condizioni sia Martin Caceres: solo pochi giorni fa, infatti, sembrava tutto fatto per la firma con il Trabzonspor, poi però l'uruguaiano non ha superato le visite mediche e tutto è saltato. A lui hanno pensato anche Fiorentina e Crystal Palace, ma anche in questo caso stesso epilogo: del resto in queste stagioni alla Juve il giocatore è rimasto a lungo fermo per diversi infortuni ed è per questo che i bianconeri non gli rinnovarono il contratto. L'inattività di questi mesi, poi, non deve avergli certamente giovato... L'ultima partita l'ha giocata un anno fa: 3 febbraio, Juve-Genoa, lasciò il campo al 63' per la rottura del tendine d'Achille. Da lì in poi più nulla.