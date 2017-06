MIlan, c'è l'accordo con Biglia: bisogna convincere Lotito

Il nuovo Milan continua a prendere forma e ha già l’accordo con Lucas Biglia, anche se manca ancora quello con la Lazio. Ma la proposta fatta dal duo Mirabelli-Fassone a Lotito, 18 milioni più 4 di bonus, sembra aver fatto breccia nel presidente biancoceleste vista anche la volontà, manifestata anche a Simone Inzaghi, del centrocampista argentino di provare una nuova avventura.

Biglia è impegnato in Australia con la nazionale Argentina. In realtà una decisione definitiva ancora non l’ha presa, ma al suo ritorno la prossima settimana dovrebbe arrivare il sospirato si. Sta per scadere l’ultimatum lanciato al giocatore dalla Lazio, che deve decidere se accettare il rinnovo oppure il trasferimento in rossonero. Ma una decisione, in questo senso, il giocatore l’ha già presa. A nulla sono valsi i tentativi di Inzaghi e dei senatori della squadra di convincere Biglia a rimanere a Roma.

Il Milan così sta per aggiungere un altro tassello importante al centrocampo dopo quello di Kessie ed è pronto a lanciare l’offensiva decisiva per Alvaro Morata. I dirigenti rossoneri hanno già parlato con l’attaccante del Real Madrid, che ha estimatori anche in Inghilterra, Manchester United su tutti. Proposto un ingaggio da 7,5 milioni di euro più bonus. Morata non ha chiuso la porta al Milan, pronto a formulare un’offerta da 60 milioni di euro a Florentino Perez.

I rossoneri vogliono sognare in grande e hanno deciso ormai da tempo di puntare su uno degli attaccanti più importanti sul mercato, che entro il 17 giugno dovrà dire due volte si. Il primo a Venezia quando sposerà Alice Campello. Il secondo ad una tra Milan e Manchester United. Oppure giurare ancora amore eterno al Real Madrid...

