Milan, Borini ufficiale. Fassone: "Grande giocatore"

Fabio Borini è ufficialmente il quinto colpo di mercato della scoppiettante estate del Milan. L'attaccante arriva in prestito dal Sunderland con obbligo di riscatto fissato intorno ai 6 milioni: nell'ultima stagione ha segnato 2 gol in Premier League con la maglia dei Black Cats, ma più che per le doti realizzative a Montella sarà utile per la capacità di giocare in tutti i ruoli d'attacco, costituendo un'alternativa anche agli esterni.



"Sono particolarmente contento di annunciare ufficialmente il nostro quinto nuovo acquisto, Fabio Borini - ha detto l'a.d. Marco Fassone -. Ha superato in maniera eccezionale i test atletici e medici, superando alcuni parametri in maniera brillante. Ma non è qui solo per le sue doti fisiche, da tre anni lavoro con Mirabelli e me lo ha sempre indicato come grande giocatore. Ce l'abbiamo fatta, è qui per completare la rosa con la sua duttilità".



"Grazie per la fiducia - ha scritto Borini su Facebook -. Sono contentissimo di essere qua, non c’è squadra migliore per fare il mio lavoro, che alla fine è un divertimento. Non ho tante parole, sono emozionato e sto realizzando quello che sta accadendo. Non vedo l’ora di iniziare e giocare a San Siro".