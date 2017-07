Milan, Bonucci saluta la Juve: pronto un contratto faraonico

La giornata di Leonardo Bonucci è cominciata da calciatore della Juve e si chiuderà quasi certamente da nuovo acquisto del Milan. Il difensore è arrivato a Vinovo intorno alle 9 del mattino e l'ha lasciata alle 9.45: era nella propria auto, è filato via dritto evitando il contatto con i tifosi bianconeri. Di fatto si è recato al centro sportivo sede del ritiro per salutare staff e compagni e svuotare l'armadietto, poi è passato dalla sede bianconera intorno alle 10.30. Da lì andrà a Casa Milan per firmare il contratto.



All'opera per definire il trasferimento c'è il suo agente Alessandro Lucci: Juventus e Milan si sono parlate per la prima volta al telefono giovedì mattina, alla trattativa ha lavorato sempre il procuratore da settimane e ora sta mettendo insieme gli ultimi dettagli. L'operazione si chiuderà intorno ai 40 milioni, ma non sono stati definiti ancora i bonus che potrebbero far variare in qualche modo le cifre.



La novità che emerge nelle ultime ore è relativa al contratto di Bonucci: firmerà per 5 anni e non 4, guadagnerà 8 milioni a stagione più 2 di bonus. Quest'accordo lo renderà il giocatore pià pagato in Serie A, superando i 7,5 netti di Higuain e Dybala.