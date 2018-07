Milan, Bonucci: l'agente tratta col Psg

Alessandro Lucci ha già parlato col Milan e ha ottenuto l'ok di massima dal club a trattare la cessione di Leonardo Bonucci. La novità è che ora l'agente del capitano ha parlato anche con i dirigenti del Psg e la trattativa, appunto, è cominciata. L'intesa tra il club francese e il difensore centrale sembra possibile, anche grazie alla spinta di Gigi Buffon: non è ancora detto che Bonucci accetti.



L'indecisione del capitano lascia ancora qualche speranza ai tifosi del Milan di vederlo in rossonero nella stagione che sta per cominciare. Sarà lui ad avere l'ultima parola, con il club che aspetta di capire se risparmierà i 7,5 milioni di euro di ingaggio annuale e se incasserà i 32 milioni che chiede per lasciarlo andare via, provando a evitare minusvalenze dopo i 42 versati alla Juve la scorsa estate.



Bonucci aspetterà ancora qualche giorno, quanto basta per sapere se il Milan giocherà in Europa League e quali saranno i progetti del fondo Elliott. Entro il fine settimana, dunque, il capitano deciderà se andar via o continuare la sua avventura in rossonero, ma l'impressione è che sia sempre più lontano.