Milan-Bonucci, distanza di 5 milioni con la Juventus: si tratta

Il Milan (dopo le indiscrezioni della giornata di giovedì) all'assalto di Leonardo Bonucci. I rossoneri hanno trovato l'accordo con il difensore della Nazionale (quasi 7 milioni di ingaggio) e fatto una prima offerta alla Juventus: 30 milioni di euro più il cartellino di Mattia De Sciglio. Il club di corso Gaileo Ferraris giudica la proposta insufficiente e chiede 40 milioni senza alcuna contropartita (De Sciglio passerebbe alla corte di Allegri in una trattativa separata). No dunque anche alla seconda offerta, ovvero 30 milioni più 5 di bonus.



Grazie al lavoro dell'agente Lucci, continuano i contatti tra le parti: entrambi i club hanno interesse a chiudere l'affare entro 2-3 giorni. Fassone e Mirabelli vorrebbero addirittura portare il centrale nella tournée in Cina (la partenza è fissata per domani). Intanto i tifosi della Juve a Vinovo hanno urlato a Bonucci (che nella scorsa stagione ha rinnovato il contratto fino al 2021) di restare: lui li ha salutati con la mano prima di entrare nel centro sportivo.



I bianconeri cominciano a pensare a un futuro senza il pilastro degli ultimi sei anni: il piano B in caso di partenza del centrale è Mattia Caldara. Il 23enne, già acquistato da Marotta e Paratici per 15 milioni più bonus, non resterebbe in prestito per un anno all'Atalanta come previsto ma arriverebbe subito alla corte di Allegri proprio per 'rimpiazzare' Bonucci: in questo senso sarebbero già stati allertati i nerazzurri.

Il retroscena: l'idea Bonucci non è nuova, Montella ne parlava il 6 luglio

Bonucci-Milan una trattativa lampo? Nient'affatto. Secondo quanto circola nell'ambiente dei procuratori, i rossoneri avevano messo gli occhi sul difensore azzurro già da molto tempo, tanto che l'acquisto di Bonucci sarebbe stata una carta da giocare per il club per convincere Donnarumma a firmare il rinnovo del contratto. A dimostrazione di quanto sostenuto c'è anche la dichiarazione, dello scorso 6 luglio, di Vincenzo Montella, che nel primo giorno di ritiro del Milan dichiarava: "La Juve credo sia ancora superiore. La competitività del campionato è molto alta e sarà una stagione difficile. Magari le rubiamo un giocatore...". E a proposito di Montella, è utile sottolineare come il procuratore di Bonucci, Lucci, sia lo stesso del tecnico rossonero.