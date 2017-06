Milan, Bonaventura rinnova fino al 2020

Mentre il Milan lavora ancora forte su Deulofeu (si attende l'ok dell'Everton), la società rossonera annuncia sul proprio sito ufficiale il rinnovo di uno dei pilastri della squadra: Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ha prolungato il contratto, nuova scadenza il 2020, quando Jack avrà 31 anni. Nessuna novità sulla questione Donnarumma. Sul portierone ci sono le attenzioni di Juventus e Real Madrid, pronte ad approfittare delle lungaggine milaniste sul rinnovo del contratto in scadenza 2018. Per la firma bisognerà soddisfare due condizioni: non avverrà prima del closing e servirà convincere il procuratore, Raiola, su ingaggio, progetti e mercato. Il Milan non vuole privarsi in alcun modo di Donnarumma ma la situazione societaria lascia la partita aperta.



Si sblocca, invece, il mercato difensivo della Juventus. Patrice Evra, dopo aver cullato a lungo il sogno di tornare al Manchester United, è orientato ad accettare l'offerta del Crystal Palace per tornare in Premier League. A quel punto, i bianconeri affonderanno per Kolasinac, designato come erede di Evra. Occhio anche alla situazione Tolisso, fino al 31 gennaio possibile terzo assalto al centrocampista del Lione perché la Juve vuole evitare di ripetere crolli come quelli di Firenze e vuole regalare più qualità al centrocampo.